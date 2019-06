DAX - Die Bären melden sich zurück

Henry Philippson,

Der DAX kam gestern im Bereich des angesprochenen "untergeordneten Horizontalwiderstands" um 12.200/20 Punkte nicht mehr weiter und drehte kurz nach der Eröffnung der US-Börsen gen Süden hin ab. Diese hatten im Handelsverlauf ihre Eröffnungsgewinne wieder komplett abgegeben. Dies setzte auch das deutsche Börsenbarometer am Vormittag unter Druck, der Index fiel kurz nach 10 Uhr unter 12.070 Punkte zurück.



Ausgehend vom Tagestief konnte sich der Index dann am Vormittag wieder um knapp 50 Punkte erholen. Damit könnte ein Anlauf in den Bereich des XETRA-Schlusskursniveaus (12.145/50 Punkte) gestartet worden sein. Spätestens in diesem Bereich wäre dann kurzfristig zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen.

Es ist aktuell unklar, ob der gestrige Rücksetzer der Start einer neuen Verkaufswelle oder lediglich eine Korrektur im Aufwärtstrend war. Oberhalb des heutigen Tagestiefs im Bereich 12.065/70 Punkte haben tendenziell die Bullen auch noch ganz gute Karten für eine Kaufwelle Richtung 12.300/50 Punkte, unterhalb von 12.065 Punkten wird es aber ziemlich schnell ziemlich finster für die Käufer.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 12.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 12.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX710Q 24,33 9.700 5,07 28.06.2019 DAX Index HX711G 17,60 10.350 6,97 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.06.2019; 11:23 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 5,17 12.600 22,19 28.06.2019 DAX Index HX7150 11,30 13.225 10,85 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.06.2019; 11:23 Uhr

