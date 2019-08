Neuer Blog-Artikel: Trade with the trend, not your friend (JK-Trading.com) - Nachdem der DAX durch die Ankündigung neuer Importzölle auf chinesische Güter ab September die 12.000er Marke ins Visier nahm… … fiel das psychologische wichtige Level meines Erachtens erwartungsgemäß in den Wochenschluss. Der Modus ist im deutschen Leitindex infolgedessen klar bearish, unterhalb der 11.870/900er Region liegt ...

