Bei der Suche nach der besten Absicherung für den bevorstehenden Familienurlaub geht es den meisten zunächst um die Leistungen. Die Stiftung Warentest hat nun Auslandsreisekrankenversicherungen getestet. Unter den Testsiegern der Jahresverträge für Familien ist neben den altbekannten von HanseMerkur und TravelSecure erstmals der nachhaltige Tarif der vigo Krankenversicherung. Was ist umweltfreundlich an dieser Versicherung, die auch auf dem Vergleichsportal reiseversicherung.com online empfohlen wird?



Wer in den Sommerferien ins Ausland reist, sollte dies auf keinen Fall ohne Auslandskrankenversicherung tun. Zwar übernimmt die Gesetzliche Krankenkasse die Behandlungskosten in den Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat. Sie leistet allerdings nur bis zu der Höhe, die gesetzlich Versicherten in ihrer Heimat zusteht, und bezahlt vor allen Dingen niemals einen Krankenrücktransport. Und der kann sehr teuer werden, wie auch der "Finanztest" in seiner Mai-Ausgabe illustriert: So kostet schon ein Ambulanz-Sonderflug aus Teneriffa rund 45.000 Euro, aus Australien sogar bis zu 130.000 Euro.



Beste Bewertung in allen Leistungskategorien



Die Stiftung Warentest hat 92 Tarife von 43 Anbietern untersucht. Dabei bewertete sie die medizinischen Leistungen, die allgemeinen Bedingungen, den Krankenrücktransport sowie die Leistungen im Fall von Krieg und Pandemien. In allen Kategorien erhielt die vigo als einziger Versicherer die Bestnote 0,5 (sehr gut). Die Reisekrankenversicherung, die es auch für Einzelpersonen gibt, übertrifft die üblichen Leistungen in einigen Punkten. So werden Heilpraktiker, Osteopathen und Chiropraktiker als weitere Behandler anerkannt und die Höhe der Erstattungen wird nicht auf landesübliche Gebührensätze reduziert. Außerdem wertet die vigo Krieg und Terror nicht als Ausschlusstatbestände und leistet auch für psychologische Betreuung bei Terror oder Todesfall.



Die "grünen" Leistungen der Versicherung



So wie Nachhaltigkeit für viele Deutsche immer wichtiger wird, so beschäftigen wir uns auch bei DR-WALTER mit dem Thema. Auf reiseversicherung.com empfehlen wir die vigo seit Beginn der Zusammenarbeit als nachhaltige Alternative, denn sie belohnt die Kunden für emissionsarmes Reisen. Micha Hildebrandt, Vorstand der vigo erläutert: "Unser Tarif sieht einen Bonus im Versicherungsfall von bis zu 60 Euro für emissionsarmes Reisen vor. Wir fördern die Nutzung CO2-armer Verkehrsmittel sowie als nachhaltig zertifizierte Unterkünfte." Daneben garantiert die vigo, dass Kapitalanlagen, die ethische, soziale und ökologische Belange berücksichtigen, mindestens in Höhe der jährlichen Beitragseinnahmen bestehen. Als Kohlendioxid-Kompensation pflanzt der Versicherer für jeden neuen Vertrag einen Baum zur Renaturierung von Wäldern.



Zusammenarbeit mit nachhaltig ausgerichteten Akteuren



Reinhard Bellinghausen, Geschäftsführer der DR-WALTER Versicherungsmakler GmbH, freut sich über die Zusammenarbeit mit der vigo: "Auch wir haben schon viele Umweltschutzmaßnahmen aktiv umgesetzt und wurden dafür im letzten Jahr mit dem innogy Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Da passt das Engagement der vigo bestens ins Konzept." Die vigo Krankenversicherung VVaG ist das erste Versicherungsunternehmen, das durch das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie zertifiziert wurde. "Nachhaltigkeit verstehen wir als branchenübergreifende Herausforderung. Wir können uns insofern vorstellen, weitere Kooperationen mit Unternehmen aus den Bereichen Reise, Hotellerie, Mobilität, Versicherungsmakler und anderen einzugehen", so Hildebrandt. Dass der "Finanztest" alle Leistungsbereiche der Auslandskrankenversicherung sehr gut bewertet hat, dürfte die Kunden doppelt für die vigo einnehmen.



Über die vigo Krankenversicherung



Die vigo Krankenversicherung ist eine private Krankenversicherung mit Sitz in Düsseldorf, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit geführt wird. Ihr Ziel ist es, mit Zusatzversicherungen die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu optimieren. Das Unternehmen agiert nicht gewinnorientiert, sondern sorgt dafür, dass die erzielten Überschüsse dem Versicherungskunden zugutekommen.



Über reiseversicherung.com



reiseversicherung.com ist das Vergleichs- und Serviceportal des Versicherungsmaklers DR-WALTER mit mehr als 1.200 Seiten und monatlich über 50.000 Besuchern. DR-WALTER versichert jedes Jahr 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa.



