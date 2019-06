Wien (ots) - 6 aktuelle Studien-Erkenntnisse zur Travel Economy im Internet



Mehr Auswahl bei den Zahlungsmethoden steigert die Umsätze - diese Faustregel ist empirisch belegt (1) und gilt auch für Anbieter von Urlaubs- und Reiseservices im Internet, also etwa Reiseveranstalter, Hotels oder Fluglinien. Die Paysafe Gruppe hat es in einem aktuellen Whitepaper "The future of payments in travel (https://www.paysafe.com/travel-industry-whitepaper/)" zusammengefasst: Es gibt 6 dringende Gründe, warum direkte Travel-Leistungserbringer handeln müssen, um Geschäftspotenziale für ihre Webshops zu erschließen und im enorm harten Wettbewerb nicht abgehängt zu werden. Das Travel Business erwartet intensive Reise- und Buchungswochen anlässlich der anstehenden Sommerferien; die besondere Beachtung von Zahlungsmöglichkeiten für Online-Reisebuchungen kann das Geschäft ankurbeln:



1. Beliebteste Zahlungsformen - in jedem Land andere



Die Paysafe-Studie Lost in transaction (https://www.ots.at/redirect/report4) (1), in deren Rahmen 1.000 Konsumenten in Deutschland und Österreich befragt wurden, zeigt, dass die Ansprüche der Kunden an das Bezahlen im Internet regional stark auseinander gehen. Jedes Land hat seine eigenen Favoriten. Wer als Anbieter von touristischen Leistungen über das eigene Land hinaus erfolgreich sein will, muss möglichst viele Zahlungsoptionen bieten.



2. Gebühren und Kursverluste vermeiden



Konsumenten fürchten bei Zahlungen ins Ausland am meisten die Nachteile von Wechselkursen und Gebühren. Darum sind alternative Zahlungsformen hier oft besser als Kreditkartenzahlungen.



3. Betrugsrisiken vermeiden



Jede Umfrage zeigt aufs Neue, dass Konsumenten im Internet Betrug und Phishing fürchten. Darum sind Zahlungsformen, die ohne Eingabe von sensiblen Daten auskommen, ein Muss für jeden Anbieter, der auch diese kritischen Konsumenten erreichen will.



4. Inklusion bleibt ein wesentliches Thema



Rund 40 Millionen Europäer haben kein Bankkonto, und rund 130 Millionen (2) haben keinen ausreichenden Zugang zum digitalen Marktplatz. Diese Personengruppe erreichen Online-Reiseanbieter nur mit alternativen Zahlungsformen.



5. Sofortige Bezahlung von Reisen muss nicht sein



Für viele Haushalte ist die Urlaubsbuchung die größte einzelne Ausgabe im Jahr, üblicherweise ist der Preis nicht verhandelbar. Pay Later-Lösungen im Reisebereich - also etwa Kauf auf Rechnung oder Ratenzahlung - sind unter diesen Vorzeichen ideal und bedienen auch jene Konsumenten, die bequemere Möglichkeiten als die Kreditkartenzahlung suchen. Die Deutschen kaufen online lieber auf Rechnung als mit Debit- oder Kreditkartenzahlung, 29% der Befragten kaufen online auf Rechnung, und nur 25% mit Kreditkarte, 20% mit Debitkarte. (3)



6. Open Banking und PSD2



Die EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) hat den digitalen Handel verändert. Banken müssen autorisierten Dritt-Parteien Zugang zu Kundendaten gewähren. Ab kommendem September gelten strengere Authentifizierungsvorgaben. Dies wird die Nachfrage nach alternativen Zahlungsformen weiter ankurbeln.



Zu diesen alternativen Zahlungsformen zählt insbesonders auch der Kauf auf Rechnung, wie ihn Paysafe Pay LaterTM in Webshops integriert.



Claire Gates, CEO von Paysafe Pay LaterTM, über die Chance von Kauf auf Rechnung im Travel Business: "Es ist essenziell, dass Online-Anbieter im Travel-Bereich angesichts des harten Wettbewerbs starke Marken aufbauen und in Kundenbindung investieren. Deshalb setzen wir bei unseren Zahlungslösungen auf den White Label-Ansatz. Dabei bleibt die Marke des Reise-Anbieters während der gesamten Customer Journey im Vordergrund, sodass die positive Zahlungserfahrung zum Image des Anbieters (und nicht des Zahlungspartners) beiträgt."



