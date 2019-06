Susquehanna hat am Dienstag sein Rating für die Lyft-Aktie von "neutral" auf "positiv" angehoben und erklärt, das Unternehmen dürfte von der abgeschwächten Aufregung um Uber profitieren.Analyst schätzt Lyft neu einDer Analyst Shyam Patil von Susquehanna Financial stuft in seiner Lyft-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "positiv" hoch und hebt das Kursziel von 57,00 auf 80,00 US-Dollar an. Ausschlaggebend für seine optimistische Einschätzung ist die Tatsache, dass der Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...