München/Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Rund 70 Prozent der 30 größten Krankenhausverbünde in Baden-Württemberg sind defizitär. Diese finanzielle Schieflage ist besorgniserregend, denn die Kliniken sind für die medizinische Versorgung unerlässlich und bedeutende regionale Arbeitgeber. So wurden im Jahr 2017 im Südwesten 2,4 Millionen Operationen durchgeführt und 114 Tausend Vollzeitkräfte beschäftigt.



Damit die Kliniken mittelfristig das hohe Versorgungsniveau halten können, sind Investitionen notwendig, sowohl in Baumaßnahmen als auch in die Medizintechnik. Mit der richtigen strategischen Neuausrichtung könnten die Krankenhäuser auch eine wirtschaftliche Wende vollziehen und als wichtiger Standortfaktor für die jeweilige Region erhalten bleiben.



Wie sich die Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg aus finanzieller Sicht entwickelt und wie Krankenhäuser mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation umgehen sollten, erklärt Dr. med. Peter Magunia, Partner von Roland Berger in folgendem Videointerview: https://youtu.be/nePysdhzpzY



Weitere Informationen finden Sie in der Roland Berger-Studie "Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Baden-Württemberg". Die Studie können Sie hier herunterladen: www.rolandberger.de/pressemitteilungen



OTS: Roland Berger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32053 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32053.rss2



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Tobias Esslinger Roland Berger Global Marketing & Communications Tel.: +49 89 9230-8483 E-Mail: tobias.esslinger@rolandberger.com www.rolandberger.com