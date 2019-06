Die große Koalition will am 24. Juni bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt über die Zukunft der Autoindustrie in Deutschland beraten. An dem Gespräch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollen mehrere Bundesminister, die Spitzen von Union und SPD sowie Vertreter von Autobranche und Gewerkschaften teilnehmen, wie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Koalitionskreisen bestätigt wurde. Zuvor hatte "Der Spiegel" darüber berichtet.

Die Koalition hatte bereits im März regelmäßige Spitzentreffen mit der Autoindustrie angekündigt, um die wichtige Branche fit für die Zukunft zu machen. Ziel dieser "Konzertierten Aktion Mobilität" soll sein, angesichts tiefgreifender Veränderungen der Branche politischen Handlungsbedarf zu bestimmen und eine Strategie dafür zu entwickeln.

Thematische Schwerpunkte des Treffens am 24. Juni sollen künftige technologische Herausforderungen für die Autoindustrie und die Auswirkungen des Wandels auf Arbeitsleben und Beschäftigung sein./sam/DP/jha

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0005439004 DE0007664039

AXC0141 2019-06-12/12:39