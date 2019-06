Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer angesichts von Gesprächen mit dem Finanzinvestor KRR über einen Einstieg - aber noch vor dessen mittlerweile offiziell gewordener Offerte - von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Craig Abbott äußerte nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen an seinem Modell vor. Der Verkauf des Ferienunterkunft-Vermittlers @Leisure wirke sich positiv auf das Kursziel aus./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-06-12/12:51

ISIN: DE0005501357