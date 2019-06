Veeva Systems (NYSE: VEEV):

Was:

Veeva Systems (NYSE: VEEV) organisiert den Veeva R&D Summit Europe 2019 für mehr als 600 angemeldete Fachleute aus den Biowissenschaften und Branchenexperten von über 145 Unternehmen. Damit ist dies der bisher größte Veeva R&D Summit in Europa. Im Rahmen von Keynote-Vorträgen und Breakout-Sitzungen werden die neuesten Fortschritte bei der Vereinheitlichung von Systemen und Prozessen in den Bereichen Klinik, Zulassung und Qualität für schnellere Produktentwicklung präsentiert.

Hauptredner:

Dr. Jacques Mascaro, Senior Vice President und Leiter der Abteilung für Zulassungsfragen und Qualität in F&E im Geschäftsbereich Healthcare bei der Merck Group

Professor Mike Stroud, OBE, Forscher und Experte für menschliche Gesundheit unter extremen Bedingungen, anerkannt für seine Rekordexpeditionen mit Sir Ranulph Fiennes

Chris Moore, Präsident von Veeva Europe

Sitzungen und Themen:

Bei der Veranstaltung werden 34 Sitzungen mit mehr als 50 Referenten von führenden international tätigen Pharmaunternehmen und aufstrebenden Biotechfirmen wie Bayer, Horizon und UCB angeboten. Auf dem Programm stehen Sitzungen zur Optimierung von Studienergebnissen, zur Modernisierung des Qualitätsmanagements und zur Transformation von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungsfragen:

AstraZeneca informiert über Erfolgsmethoden zur Modernisierung klinischer Tätigkeiten und zur Optimierung der Durchführung von Studien mit einem einheitlichen Anwendungspaket.

informiert über Erfolgsmethoden zur Modernisierung klinischer Tätigkeiten und zur Optimierung der Durchführung von Studien mit einem einheitlichen Anwendungspaket. Novo Nordisk erklärt, wie das Unternehmen eine fragmentierte Systemlandschaft für ein kontrolliertes Content-Management modernisiert und vereinfacht hat wobei IT-Risiken eliminiert wurden und ein höherer Geschäftswert erreicht wurde.

erklärt, wie das Unternehmen eine fragmentierte Systemlandschaft für ein kontrolliertes Content-Management modernisiert und vereinfacht hat wobei IT-Risiken eliminiert wurden und ein höherer Geschäftswert erreicht wurde. GE Healthcare spricht über die Erkenntnisse, die aus der Transformation der Abteilung für Zulassungsfragen gewonnen wurden von der Verbesserung des Planungsprozesses über die Optimierung bereichsübergreifender Prozesse bis hin zur Bemessung von Erfolgen.

Wann:

11.-13. Juni in Barcelona, Spanien

Wo:

Garden Level Palau de Congressos de Catalunya

Sponsoren:

Der Veeva R&D Summit Europe 2019 wird gesponsert von Accenture, NNIT, Valiance, CGI, Eagle Productivity Solutions, Ernst Young, fme AG, PwC Germany, SDL, BASE life science, Deloitte, Epista Life Sciences, Ideagen, INCONSULT, Kinapse und LPW Training.

Wer:

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva fühlt sich der Innovation, hervorragender Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet und betreut mehr als 750 Kunden. Dazu gehören über 430 Veeva-Development-Cloud-Kunden, über 265 Vault-Clinical-Kunden, über 180 Vault-RIM-Kunden, über 220 Vault-Quality-Kunden und über 180 Kunden, die mehrere Veeva-Vault-Anwendungen nutzen. Die Kunden von Veeva reichen von aufstrebenden Biotechfirmen bis zu den 20 größten Biopharmaunternehmen der Welt. Diese nutzen Vault Clinical (12 der größten 20), Vault RIM (7 der größten 20) und Vault Quality (10 der größten 20). Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Weitere Informationen

Vernetzen Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Folgen Sie @Veeva_EU auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2019 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

2019 Veeva Systems, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc. Veeva Systems Inc. besitzt andere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190612005444/de/

Contacts:

Roger Villareal

Veeva Systems

925-264-8885

roger.villareal@veeva.com



Kiran May

Veeva Systems

+44-796-643-2912

kiran.may@veeva.com