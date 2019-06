Aleph Objects, Inc., Hersteller von LulzBot 3D-Druckern, gab seine Zusammenarbeit mit FluidForm Inc. bekannt, einem innovativen Anbieter von 3D-Biodrucken. Die FRESH-Drucktechnik von FluidForm, die in der Regenerative Biomaterials and Therapeutics Group der Carnegie Mellon University entwickelt wurde, ermöglicht den 3D-Druck von Biodruckfarben und anderen weichen Materialien. Gemeinsam werden Aleph Objects und FluidForm ihre Expertise bündeln, um neue Biodruck-Lösungen anzubieten, wobei das erste Angebot im Sommer dieses Jahres erfolgen wird.

3D-Biodrucke werden bereits im Labor eingesetzt, um Gewebegerüste und andere komplexe biologische Strukturen herzustellen. "Wir stehen noch ganz am Anfang der Möglichkeit, echte funktionelle Gewebe mit 3D-Biodruck herzustellen", sagt FluidForm-CTO Adam Feinberg. "Kooperationen wie die, die wir mit LulzBot aufbauen, werden helfen, dies schneller zu realisieren."

Die 3D-Biofabrikationstechnologie revolutioniert Anwendungen in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Pharmazeutika, regenerative Medizin, Wirkstoffscreening, Lebensmittel und andere tierische Produkte, zellbasierte Biosensoren und Tests von Kosmetika und anderen Gesundheitsprodukten. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts werden große Pharmaunternehmen in der Lage sein, einige Tierversuche und unphysiologische 2D-Zellkultursysteme durch klinisch relevante 3D-biogedruckte menschliche Gewebe zu ersetzen.

FluidForms neuartige Plattform für den 3D-Druck mit umkehrbarer Freiform-Einbettung von suspendierten Hydrogelen (Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels FRESH) ermöglicht die Herstellung von weichen, biologischen Gerüsten für Anwendungen in der Gewebetechnik und regenerativen Medizin.

"Die Kombination von bewährter Expertise bei professionellen 3D-Druckern und Hardware mit 3D-Biofabrikationstechnologie wird ein absoluter Wendepunkt sein", so der CEO und President von Aleph Objects, Grant Flaharty. "Der Markt für 3D-Bioprinter und 3D-Bioprintgewebe wird bis 2028 auf 1,9 Milliarden Dollar geschätzt."

Über Aleph Objects, Inc.

Aleph Objects, Inc. ist der in Colorado ansässige Designer und Hersteller der preisgekrönten Linie der LulzBot 3D-Drucker. LulzBot ist eine renommierte Marke in den Bereichen Automobil, Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Medizin und Bildung auf der ganzen Welt. Die Kernwerte von Aleph Objects Freie Software, Libre Innovation und Open Source Hardware ermöglichen es Anwendern, sowohl Software als auch Hardware auf einzigartige Weise zu modifizieren, um ihre Fantasie Realität werden zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.LulzBot.com.

