Bad Vilbel (ots) - Sommerzeit ist Grillzeit. Für viele steht bei den warmen Temperaturen ein leckeres Barbecue mit Freunden und Familie auf dem Programm. Mariniertes Fleisch, rauchige Grillsoßen und ein erfrischender Cocktail stehen jetzt ganz hoch im Kurs. Doch für fast ein Drittel der Deutschen sind diese Schlemmereien kein Genuss. Der Grund: Sie leiden an einer Fructosemalabsorption und können die in den Lebensmitteln enthaltene Fructose nicht richtig aufnehmen.



Fructosemalabsorption - Nicht nur eine Sache der süßen Früchte



Die kühle Saftschorle, den knackigen Salat oder den Quark mit frischen Früchten sollten Betroffene besser von ihrem Speiseplan streichen. Denn aufgrund einer Funktionsstörung im Dünndarm kann ihr Körper Fruchtzucker nicht richtig aufnehmen. Die Folge: fructosebedingte Verdauungsbeschwerden. Doch nicht nur in Obst und Honig ist viel Fruchtzucker enthalten. Auch industriell hergestellte Lebensmittel, wie Ketchup, Grillsoßen und Salatdressings, werden immer häufiger mit Fructose gesüßt. Dabei ist der Fructosegehalt in den Nährwertangaben für Betroffene oft nur schwer erkennbar.



FRUCTOSiN® bei Fructosemalabsorption



Zur Verhütung oder Linderung von durch Fructosemalabsorption bedingten Verdauungsbeschwerden können Betroffene das Medizinprodukt FRUCTOSiN® von STADA verwenden. Ein bis zwei Kapseln FRUCTOSiN® sollten vor einer Mahlzeit mit etwas Wasser eingenommen werden. FRUCTOSiN® enthält das Enzym Xylose Isomerase, welches Fructose in besser resorbierbare Glukose umwandeln kann. Es enthält keine Laktose, kein Gluten und ist frei von Konservierungsmittel und künstlichen Aromastoffen. Das Produkt ist erhältlich in Ihrer Apotheke.



