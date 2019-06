Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson haben die neuesten Forschungsergebnisse angekündigt, die auf dem 24.Jahreskongress der European Hematology Association (EHA) vom 13. bis 16. Juni 2019 in Amsterdam, Niederlande, präsentiert werden. Janssen wird auf dem Kongress 28 in Auftrag gegebene Abstracts aus seinem führenden Portfolio für hämatologische Malignome vorstellen, darunter die neuesten Ergebnisse für DARZALEX (Daratumumab) und IMBRUVICA (Ibrutinib).

"Mit mehr als 11.000 Teilnehmern ist der EHA-Kongress der führende europäische Kongress für Innovationen in der Hämatologie, und Janssen ist stolz darauf, wichtige Daten aus unseren klinischen Entwicklungsprogrammen präsentieren zu können", so Dr. Patrick Laroche, Europe, Middle East and Africa (EMEA) Haematology Therapeutic Area Lead, Janssen-Cilag France. "Wir streben an, die Behandlungsergebnisse und Therapieoptionen für Patienten mit Krebsdiagnose zu verbessern. Deshalb freuen wir uns, Ihnen die Ergebnisse der CASSIOPEIA-Studie für Daratumumab vorstellen zu können, die für die Aufnahme in das Präsidenten-Symposium ausgewählt wurden. Außerdem liegen uns die vielversprechenden Fünfjahresergebnisse der Ibrutinib-Folgestudie RESONATETM-2 vor, die längerfristige Belege für die Wirksamkeit und Sicherheit dieses BTK-Hemmers bei der Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie liefern."

Zu den Highlights der von Janssen vorgestellten Daten gehören:

Erste Daten zur Daratumumab-Behandlung von neu diagnostizierten Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom und der subkutanen Prüfformulierung1,2

Auf dem diesjährigen EHA-Jahreskongress wurden 14 Daratumumab-Abstracts zur Präsentation ausgewählt, von denen vier in mündlichen Vorträgen vorgestellt werden. Für die Präsentation auf dem Präsidenten-Symposium wurden die Ergebnisse der Phase-3-Studie CASSIOPEIA zur Bewertung von Daratumumab in Kombination mit Bortezomib, Thalidomid und Dexamethason an neu diagnostizierten Patienten mit multiplem Myelom, bei denen eine Transplantation in Betracht kommt, ausgewählt (Abstract S145).1 Das Präsidenten-Symposium umfasst die sechs besten Abstracts des Kongresses, die nach Einschätzung des wissenschaftlichen Programmausschuss bahnbrechende Forschung repräsentieren. Diese Daten unterstützen die kürzlich in der Europäischen Union und den USA gestellten Anträge zur Erweiterung der bisherigen Indikation für Daratumumab zur Erstbehandlung.

Ferner werden die Ergebnisse der Phase-3-Studie COLUMBA (Abstract S823) zur Prüfung einer subkutanen Daratumumab-Formulierung für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom vorgestellt.2

Ibrutinib-Langzeitdaten für chronische lymphatische Leukämie3

Ergebnisse der abschließenden Analyse der Phase-3-Studie RESONATETM-2 (PCYC-1115/1116) zur Bewertung der Ibrutinib-Monotherapie an zuvor unbehandelten Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) werden im Rahmen eines Vortrags präsentiert (Abstract S107).3 Ibrutinib, ein einmal täglich einzunehmender oraler BTK-Hemmer, wird von Janssen Biotech, Inc. und Pharmacyclics LLC, einem AbbVie-Unternehmen, gemeinsam entwickelt und vermarktet.3

Ausgewählte, vom Unternehmen beauftragte Abstracts folgen unten. Darüber hinaus werden Abstracts für weitere Janssen-Therapien vorgestellt und können hier über die EHA-Abstract-Datenbank abgerufen werden.

ENDE

Über Daratumumab

Daratumumab ist ein First-in-Class22-Biologikum, das auf das Oberflächenprotein CD38 abzielt, welches unabhängig vom Erkrankungsstadium auf MM-Zellen stark exprimiert wird.23 Es wird angenommen, dass Daratumumab das Absterben der Tumorzellen durch mehrere immunvermittelte Wirkmechanismen einleitet, darunter durch komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), antikörperabhängige zellulär vermittelte Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängige zellulären Phagozytose (ADCP), sowie durch Apoptose, bei der eine Reihe von Molekularschritten den Zelltod herbeiführt.24 Daratumumab führte zudem zur Verminderung einer Untergruppe myeloider Suppressorzellen (CD38-positive MDSC), CD38-positiver regulatorischer T-Zellen (T-regs) und CD38-positiver B-Zellen (B-regs).26 Daratumumab wird zurzeit in einem umfangreichen, klinischen Entwicklungsprogramm in diversen Behandlungsumfeldern bei multiplem Myelom, z. B. als Erstlinientherapie und bei Rezidiven, geprüft.25,26,27,28,29,30,31,32 Zusätzliche Studien zur Prüfung der Eignung dieses Wirkstoffes für eine Indikation bei anderen malignen und prämalignen hämatologischen Erkrankungen, bei denen CD38 exprimiert wird, wie etwa das schwelende Myelom, laufen bereits oder sind geplant.33,34 Weitere Informationen finden Sie unter www.clinicaltrials.gov.

Weitere Informationen zu Daratumumab entnehmen Sie bitte der Fachinformation unter https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf.

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc. und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, mit der Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Daratumumab erhielt.35

Über Ibrutinib

Ibrutinib ist ein Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), ein erster Vertreter dieser neuen Arzneimittelklasse, dessen Wirkung auf der Ausbildung einer starken kovalenten Bindung mit BTK beruht, durch die die Übertragung von Zellüberlebenssignalen in den malignen B-Zellen blockiert wird.36 Durch die Blockade des BTK-Proteins senkt Ibrutinib das Überleben und die Migration von B-Lymphozyten, was die Progression der Krebserkrankung verlangsamt.37

Ibrutinib ist derzeit in Europa für folgende Anwendungen zugelassen:38

Ibrutinib ist in über 90 Ländern zugelassen und wurde bis heute angewendet, um mehr als 140.000 Patienten weltweit bei zugelassenen Indikationen zu behandeln.

Zu den häufigsten unerwünschten Reaktionen bei der Ibrutinib-Therapie gehören Durchfall, Neutropenie, Blutungen (z.B. Blutergüsse), Muskel-Skelett-Schmerzen, Übelkeit, Ausschlag und Fieber.38

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen und nähere Informationen zur Dosierung und Verabreichung, zu Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Ibrutinib entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson

Bei Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson arbeiten wir daran, eine Welt ohne Krankheit zu schaffen. Das Leben von Menschen zu verändern, indem wir neue und bessere Wege finden, um Krankheiten zu verhindern, aufzuhalten, zu behandeln und zu heilen, ist das, was uns inspiriert. Wir konzentrieren uns auf Bereiche der Medizin, in denen wir die Lebensqualität von Menschen entscheidend verbessern können: Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Nähere Informationen unter www.janssen.com/emea. Verfolgen Sie unsere aktuellen Nachrichten unter www.twitter.com/janssenEMEA. Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV und Janssen-Cilag France Limited gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in Bezug auf Daratumumab and Ibrutinib. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen an zukünftige Ereignisse. Wenn sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten bekannt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Research Development, LLC., Janssen-Cilag France oder einem anderen Unternehmen der Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten in der Produktforschung und -entwicklung, einschließlich der Unsicherheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs, Herstellungsschwierigkeiten und Verzögerungen, Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente der Wettbewerber, Anfechtung von Patenten, [Bedenken hinsichtlich der Produktwirksamkeit oder -sicherheit, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen], Verhaltensänderungen und Konsumverhalten im Segment der Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen, sowie Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Liste und Beschreibung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formular 10-K für das am 30. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift "Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" und "Item 1A. Risikofaktoren" und im zuletzt eingereichten Quartalsbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-Q sowie den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Unterlagen sind im Internet unter www.sec.govwww.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson sind dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen und Entwicklungen zu aktualisieren.

