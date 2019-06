Im heutigen Tagesverlauf dominieren Nachrichten zu Axel Springer ganz klar das Handelsgeschehen, der Finanzinvestor KKR hat ein Übernahmeangebot in Höhe von 63 Euro in bar vorgelegt. Axel Springer Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Partnerschaft und Übernahme durch KKR, der Kurs sprang sogleich über 62,30 Euro und das 38,2 % Fibonacci-Retracement hoch. Bereits im Vorfeld hat das Wertpapier deutlich an Wert zugewonnen und konnte dabei die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 überwinden. Kurzfristig dürfte jedoch die Kursfantasie ein jähes Ende finden, weitere Wertsteigerungen dürften erst bei einer kompletten Übernahme einsetzen. Als Negativpunkt muss jedoch noch die Gewinnwarnung des Medienhauses Berücksichtigung ...

