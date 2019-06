Professionelle Vermögensverwaltung für den Kleinanleger: R&M Vermögensverwaltung startet Initiative für digitale Kapitalanlage DGAP-News: R & M Vermögensverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung Professionelle Vermögensverwaltung für den Kleinanleger: R&M Vermögensverwaltung startet Initiative für digitale Kapitalanlage 12.06.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wackersdorf, 12. Juni 2019 - Eine professionelle Vermögensverwaltung war früher nur sehr vermögenden Kunden vorbehalten. Aber sollte nicht auch jeder Kleinanleger die Möglichkeit haben, sein Geld von Experten managen zu lassen? Aus der Idee "professionelle Vermögensverwaltung für alle" entstand die Initiative für eine digitale Form der Geldanlage, die die R&M Vermögensverwaltung vor wenigen Tagen gestartet hat. "Ortsansässige Banken ziehen sich zusehends aus der Wertpapierberatung zurück. Mit der neuen Initiative ,Smart angehen' möchten wir als erfahrener Vermögensverwalter eine qualifizierte Wertpapierdienstleistung für Kunden aus der Region anbieten und ihnen damit eine Alternative schaffen", erklärt Günter Roidl, Geschäftsführer der R&M Vermögensverwaltung. Das Angebot richtet sich natürlich auch an überregionale Interessenten. "Smart angehen" setzt auf ein komplett online basiertes System, über das das Oberpfälzer Finanzdienstleistungsinstitut seine Vermögensverwaltung auf einem innovativen Weg anbietet. Mit nur wenigen Klicks ist der Anleger in der Lage, eine auf ihn zugeschnittene Anlagestrategie bei der R&M Vermögensverwaltung abzuschließen. "Wir möchten Kapitalanlage und Vermögensverwaltung auch einer Zielgruppe zugänglich machen, die sich eben noch kein großes Vermögen angespart hat", so Günter Roidl. Kunden können von der einfachen und kostengünstigen Alternative bereits ab 5.000 Euro profitieren. Besonderheiten: Hybridmodell, kein Algorithmus, kostengünstig Ein weiteres Merkmal des eigenen Robo-Advisors ist die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes. "Wenn ein Anleger Fragen hat oder begleitend auf unsere Erfahrung zurückgreifen möchte, dann kann er sich gerne an uns wenden", so Günter Roidl. "Wir vernetzen damit das Online-Angebot mit unserer ,Offline'-Kompetenz." Im Gegensatz zu vielen am Markt üblichen Modellen steht zudem nicht die Maschine im Fokus. "Wir möchten den Menschen nicht durch die Maschine, sprich durch einen Algorithmus, ersetzen. Für uns ist es wichtig, bei Entscheidungen, die die Geldanlage betreffen, auch unsere langjährige Erfahrung mit einzubringen und nicht dem Rechner blind zu vertrauen", so Gerhard Meier, Geschäftsführer der R&M Vermögensverwaltung. Durch den hohen Grad der Digitalisierung ist es jedoch möglich, Kosten zu sparen und die Dienstleistung bereits ab 0,79 Prozent vom Anlagevolumen pro Jahr anzubieten. Das investierte Geld wird ausschließlich in extrem kostengünstige ETFs angelegt, sodass ein attraktives Modell für den Anleger geschaffen wird. Auf der eigens eingerichteten Website ( www.smart-angehen.de) werden alle wichtigen Fragen beantwortet und auf Themen wie Sicherheit und das Regionalprinzip von R&M eingegangen. R&M VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH Die R&M Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Wackersdorf wurde am 01.07.2000 gegründet. Als Vermögensverwalter besitzt sie die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung und untersteht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Aufsichtsbehörde. Im Gegensatz zur herkömmlichen Vermögens- oder Anlageberatung werden nicht nur Anlagevorschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen auch eigenständig durch den Vermögensverwalter umgesetzt. Mit "Smart angehen" starten die Finanzexperten jetzt eine Initiative für die digitale Kapitalanlage und ergänzen so die Geschäftsbereiche mit dem Ziel, ganzheitlich auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen reagieren zu können. KONTAKT R&M Vermögensverwaltung GmbH Eichenstraße 1 D-92442 Wackersdorf Ansprechpartner: Florian Lingl Telefon: 09431 - 3819989, Telefax: 09431 - 21 09 29 9 E-Mail: Internet: www.smart-angehen.de Geschäftsführung: Günter Roidl, Gerhard Meier 12.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 822227 12.06.2019 AXC0170 2019-06-12/14:00