WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen treibt seine Pläne für eine Batteriezellfertigung voran und beteiligt sich direkt am Partner Northvolt. "Zunächst" übernehme der Autokonzern laut Mitteilung einen Anteil von rund 20 Prozent an dem schwedischen Batteriehersteller. VW rücke mit einem Vertreter in den Aufsichtsrat der Northvolt AB. Wie viel der Wolfsburger Konzern für den Anteil konkret zahlt, ist unklar.

Insgesamt investiere VW rund 900 Millionen Euro in die gemeinsamen Batterieaktivitäten mit den Schweden. Ein Teil der Summe sei für ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Zellen in Salzgitter vorgesehen, so VW. Das Joint Venture soll dieses Jahr offiziell gegründet werden mit dem Ziel, eine 16-Gigawattstunden-Zellfertigung in Salzgitter aufzubauen. Um den Jahreswechsel 2023/24 sei der Start der Produktion geplant.

June 12, 2019

