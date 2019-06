New York (ots/PRNewswire) - Gympass, die weltweit größte Corporate Fitness-Plattform, gab heute eine Partnerschaft mit dem SoftBank Vision Fund und dem SoftBank Latin America Fund bekannt. Beide Fonds werden sich den bestehenden Investoren General Atlantic, Atomico und Valor Capital Group anschließen und Gympass bei der Bekämpfung der weltweiten Untätigkeit unterstützen.



In einer Zeit, in der etwa 1,4 Milliarden Menschen weltweit nicht aktiv sind, erkennen globale Unternehmen die zunehmend wichtige Rolle, die sie spielen, um ihre Mitarbeiter zu einer aktiveren Lebensweise zu ermutigen. Diese Wellness-Bewegung verbreitet sich immer mehr auf der Welt und Unternehmen finden neue Wege, Mitarbeiter für Fitnessstudios, Studios und Aktivitäten zu interessieren. Durch eine auf einer innovativen Technologie basierenden Wellnesslösung ist Gympass in verschiedenen Märkten in Lateinamerika, Nordamerika und Europa mit einem Netzwerk von fast 47.000 Fitnessstudios vertreten und ist damit das größte Netzwerk von Fitnessstudios weltweit.



"Die Personalabteilungen von Unilever, Tesco und Activision Blizzard haben mit Gympass erhebliche Fortschritte gemacht, um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Unsere geschätzten Fitnesspartner sind die Grundlage für unser vielfältiges, flexibles und komfortables Programm", so Cesar Carvalho, Mitbegründer und CEO von Gympass. "Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diese Partnerschaft unsere Lösung bei mehr Unternehmen auf der ganzen Welt einführen und damit die Art und Weise, wie Mitarbeiter sich körperlich betätigen, revolutionieren können."



"Über 2.000 Unternehmen weltweit transformieren die Art und Weise, wie nicht aktive Mitarbeiter sich körperlich betätigen, um eine gesündere, engagiertere Belegschaft zu schaffen. Gympass macht dies mit einem einzigartigen, universellen Wellnessprogramm möglich, das Mitarbeiter mit Tausenden von Fitnessoptionen in Kontakt bringt", so Murtaza Ahmed, Partner bei SoftBank Investment Advisers. "Wir freuen uns darauf, mit Cesar und seinem Team zusammenzuarbeiten, um Unternehmen zu helfen, eine aktivere und produktivere Belegschaft für die Zukunft aufzubauen."



"Dank Gympass führen mehr Menschen ein gesünderes Leben, und wir freuen uns, mit Cesar und dem Team zusammenzuarbeiten, um ihre Strategie in Lateinamerika und darüber hinaus zu beschleunigen", so Marcelo Claure, CEO des SoftBank Latin America Fund. "Es gibt nur wenige Unternehmen, die den Übergang zu einem globalen Champion so erfolgreich vollziehen wie Gympass, und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt."



Der Vision Fund hat die Erstinvestition abgeschlossen. Der Latin America Fund wird sich der Transaktion zusammen mit dem Vision Fund anschließen, sobald die geltenden Genehmigungen und Abschlussbedingungen erfüllt sind.



Diese Partnerschaft wird globalen Unternehmen, Mitarbeitern und Fitnesspartnern erweiterte Vorteile bringen, darunter:



- Universeller Zugang für alle Mitarbeiter in allen Kundenunternehmen, um an einem Bewegungsprogramm teilzunehmen, das das Engagement der Mitarbeiter fördert, die individuelle Leistung verbessert und den Geschäftserfolg ermöglicht; - Wesentliche Verbesserungen in Produkt und Technologie für eine personalisierte Benutzererfahrung, die es den Mitarbeitern leicht macht, aktiv zu werden und sie motiviert; - Beschleunigtes Wachstum der Fitnessbranche, was zu neuen aktiven Nutzern für Fitnesspartner weltweit führt.



INFORMATIONEN ZU GYMPASS -



Gympass hat sich zum Ziel gesetzt, Inaktivität zu bekämpfen und hilft Unternehmen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie nicht aktive Mitarbeiter sich körperlich betätigen können, um so nachhaltige Verhaltensänderungen zu bewirken. Unsere mehr als 2000 Kunden schätzen die unübertroffene Vielfalt, den Komfort und die Flexibilität von Gympass und tragen dazu bei, das Engagement der Mitarbeiter, die individuelle Leistung und den allgemeinen Geschäftserfolg zu verbessern.



Gympass arbeitet in 14 Ländern und mit fast 47.000 Fitness- und Studiopartnern mit Unternehmen zusammen, um laufende, personalisierte Programme für sie zu entwickeln, die ihre Mitarbeiter dazu inspirieren, sich anzumelden, motiviert zu bleiben und ihr volles Potenzial freizusetzen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/900326/Gympass_Logo.jpg



