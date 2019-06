Ionity hat an den Raststätten Dresdner Tor Nord und Süd die ersten HPC-Ladeparks in Sachsen in Betrieb genommen. Derzeit sind acht Ladesäulen in Betrieb, die erste Ausbaustufe ist allerdings schon geplant. An der A4 hat Ionity die ersten Hochleistungs-Schnellladestationen (High Power Charging, kurz HPC) in Betrieb genommen. An den Raststätten Dresdner Tor Nord und Süd sind jeweils vier Ladesäulen ...

