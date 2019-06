Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler anlässlich der jüngsten Kfz-Absatzzahlen auf "Overweight" belassen. Nach dem weltweit leichten Absatzrückgang der fünf großen europäischen Autohersteller im bisherigen Jahresverlauf dürfte sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007100000