Bayer hat sich mit der Übernahme von Monsanto auch das umstrittene Totalherbizid Glyphosat eingekauft. Während sich der Konzern in den USA mit einer Klagewelle wegen potenzieller ausgehender Krebsrisiken verantworten muss, wächst in einigen europäischen Nationen der Widerstand. Bayer muss sich auf ein mögliches Verbot seines Unkrautvernichters Glyphosat in Österreich einstellen.

