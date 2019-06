Vestas Wind Systems ist bis auf wenige Ausnahmen meist das Unternehmen mit dem am meisten verkauften MW's an Windkraft in der Welt. Daraus ergibt sich die größte installierte Basis, was die Grundlage für das hochmargige Servicegeschäft bildet. Vestas kann man auch als Qualitätsführer sehen, vor allem bei Onshore Wind. Investoren ermöglicht es die Vestas Aktie auf den langfristigen globalen Megatrend erneuerbare Energien zu setzten, wo Wind auch wegen seiner Beständigkeit eine wichtige Rolle neben Solar spielen wird, zumal die Speichermedien immer besser werden. Vestas ist aber immer wie die Branche auch, abhängig von der Politik und auch dem Zinsniveau. In Dieser Artikel Vestas Wind Systems Aktie: Der Weltmarktführer bei Wind aus Dänemark in der Videoanalyse erschien zuerst auf investresearch.net. ...

