Der Handelsstreit der USA mit China geht weiter: Das US-Handelsministerium verhängte unter anderem auf Bierfässer aus rostfreiem Stahl aus Deutschland Strafzölle. Betroffen ist auch der deutsche Hersteller Blefa.

Blefa zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Edelstahlfässern für die Getränkeindustrie. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen aus dem Siegerland 155 Mitarbeiter sowie weitere 40 in den USA. Alle Fässer werden am Hauptsitz in Kreuztal hergestellt. Ende Mai wurden die Edelstahlfässer von Blefa vom US-Handelsministerium mit einem Dumpingzoll belegt. Laut einem Faktenpapier der amerikanischen Regierung hat Blefa 2017 Stahlfässer für 11,8 Millionen Dollar in die Vereinigten Staaten exportiert. Ein Gespräch über die Folgen mit Geschäftsführer Alexander Brand.

WirtschaftsWoche: Herr Brand, das amerikanische Handelsministerium hat vor wenigen Tagen Edelstahlfässer, sogenannte Kegs, mit einem Anti-Dumpingzoll belegt. Betroffen ist auch Blefa. Wie sind Sie ins Visier der US-Behörden geraten?Alexander Brand: Auf einem Gesetz basierend, das aus dem Jahr 1930 stammt, können Unternehmen in den USA eine Petition einreichen, wenn ausländische Unternehmen Produkte unter dem fair value, also dem fairen Preis importieren oder von staatlichen Unterstützungsprogrammen profitieren. Ob dabei ein Dumping vorliegt oder nicht, wird anhand von Vergleichen mit den Preisen auf dem Heimmarkt geprüft.

Und wann liegt es vor?Dumping liegt dann vor, wenn ein Hersteller im Inland zu höheren Preisen gleiche oder gleichartige Produkte verkauft und die Margen dafür nutzt, um in den USA mit aggressiven Preisen agieren zu können und dort die lokalen Hersteller zu verdrängen droht. Falls gleichartige Produkte im Heimatmarkt zu höheren Preisen verkauft werden als in den USA, wird daraus ein Dumping-Tatbestand abgeleitet und der ausländische Hersteller mit einem Anti-Dumping-Zoll, also einem Einfuhrzoll belegt.

Und treffen diese Tatbestände bei Blefa zu?Absolut ...

