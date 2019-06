Die NordLB hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen zum ersten Quartal von 10,00 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Stahlhändler habe unter deutlich negativen Preiseffekten sowie einer schwächeren Nachfrage aus dem Automobilsektor gelitten, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund einer möglichen Anteilsaufstockung bis hin zur Komplettübernahme durch Großaktionär Friedhelm Loh bestätige er seine Kaufempfehlung, reduzierte das Kursziel aber wegen der konjunkturellen Unsicherheiten./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 13:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 14:21 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-06-12/15:55

ISIN: DE000KC01000