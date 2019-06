2020 wird das Jahr der Drohnen und Flugtaxis - immer mehr Firmen investieren massiv in diesen Zukunftsbereich. Im neuen AKTIONÄR TV werden nun einige Profiteure unter die Lupe genommen. Denn "hier geht es richtig, richtig voran", so Florian Söllner heute im Gespräch mit Marco Uome. Wachstumstreiber: Ein "großer AHA-Effekt" bei den Kosten - da Ballard und Co die Preise nach unten bringen. Selbst Boeing hat schon auf Ballard-Brennstoffzellen im Bereich Drohnen gesetzt. "Und plötzlich ist der Amazon-Partner Plug Power in diesem Markt exzellent positioniert", so Söllner. Mehr Infos dazu im neuen AKTIONÄR TV:

