DAX-Anleger überraschend optimistisch

Der DAX hat in den vergangenen Wochen eine rasante Achterbahnfahrt erlebt. Außerdem bleibt der chinesisch-amerikanische Handelsstreit ungelöst. Trotzdem bleiben Anleger in Bezug auf den DAX laut einer aktuellen DDV-Umfrage optimistisch.

43 Prozent der Privatanleger in Deutschland und damit in etwa so viele wie im Vorjahr gehen laut DDV in den verbleibenden Monaten von weiter steigenden oder sogar stark steigenden Kursen beim deutschen Leitindex DAX aus. 22 Prozent sind der Meinung, dass es zu keinen größeren Veränderungen kommen wird. Hingegen erwartet immerhin etwas mehr als ein Drittel der Befragten bis zum Jahresende fallende oder stark fallende Kurse beim DAX, heißt es weiter.

