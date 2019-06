Pressemitteilung der ABO Wind AG:

ABO Wind mit gedämpften Erwartungen für Jahresgewinn 2019

- Vorstand erwartet aktuell einen Überschuss von rund 10 Millionen Euro- Verzögerungen bei der Projektierung von Windparks in Deutschland - Gewachsenes Engagement unter anderem in Spanien schlägt sich in höheren Kosten nieder - Mittel- und langfristig sind die Perspektiven unverändert gut

ABO Wind sieht sich veranlasst, die Gewinnprognose für 2019 zu reduzieren. Im jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht hatte der Vorstand noch die Erwartung geäußert, im Jahr 2019 den 2018 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 12,7 Euro zu übertreffen. "Nachdem wir turnusgemäß nach Erstellung ...

