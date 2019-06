Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute wie so oft Wirecard. Neuigkeiten gibt es in Form einer Analystenstudie. Die Deutsche Bank nahm Wirecard in ihre Auswahlliste "German Stock Ideas" auf. Bei den Verkäufen steht Axel Springer im Fokus. Der US-Finanzinvestor KKR hat eine Übernahmeofferte unterbreitet. Die Aktie ging daraufhin durch die Decke. Grund genug für die ersten Anleger, Gewinne mitzunehmen.