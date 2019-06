Der Dow Jones war gestern zunächst mit recht deutlichen Zugewinnen in den Tag gestartet. Am Ende blieb davon aber nichts übrig. Er schloss mit einem kleinen Minus von knapp 0,1 Prozent. Auch der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Tesla, Apple, T-Mobile US, Boeing, Inditex und Beyond Meat. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.