Das weltgrößte Infrastruktur-Projekt nimmt Form an. Die neue Seidenstraße.



Rendite statt Marco Polo Feeling? Wird China damit auch für deutsche Investoren komplett handelbar? Auch A-Shares? 1.900 Milliarden Dollar Investitionen fließen in die neue Seidenstraße Belt and Road. Welche Länder und Unternehmen sind beteiligt, was haben Anleger hier zu Lande davon? Fragen von Antje Erhard an Heiko Geiger, Vontobel.