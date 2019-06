und konnte damit in der Serie-E-Finanzierungsrunde 276 Millionen US-Dollar einwerben

LAUSANNE, Schweiz, June 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Wirkstoffentdeckungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich der Onkologie, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Medikamentenkonjugaten (ADCs) spezialisiert, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Serie-E-Finanzierungsrunde mit einem erweiterten Volumen von 76 Millionen US-Dollar geschlossen hat, was einem Anstieg des Bruttoerlöses in der Serie-E-Finanzierung auf 276 Millionen US-Dollar entspricht. Die Finanzierung wurde von bestehenden und neuen Investoren unterstützt. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung 2011 ganze 531 Millionen US-Dollar eingeworben, um die Entwicklung von Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-basierten ADCs zur Behandlung von hämatologischem Krebs und soliden Tumoren voranzutreiben.



Chris Martin, PhD, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Serie-E-Runde zu erweitern, die uns eine starke Bilanzstruktur bietet, um die Vorbereitungen für eine mögliche ‚Biologic License Application' (BLA) für ADCT-402 (Loncastuximab Tesirin) bei rezidivierendem oder refraktärem diffusem, großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu finanzieren, sowie die Vorbereitungen für die Phase-II-Pivotstudie mit ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) bei Hodgkin-Lymphom basierend auf dem Ausgang unseres letzten Phase-I-Meetings mit der US Food and Drug Administration (FDA). Wir freuen uns auf unsere Präsentationen zu ADCT-402 und ADCT-301 auf der kommenden 15.International Conference on Malignant Lymphoma (15-ICML) im schweizerischen Lugano, über die wir heute in einer separaten Pressemitteilung Einzelheiten bekannt gegeben haben."

ADC Therapeutics plant die baldige vollständige Einbindung von ADCT-402 bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL in seine Phase-II-Pivotstudie und berichtet Zwischenergebnisse im dritten Quartal 2019. Darüber hinaus wird ADCT-402 in einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL oder Mantelzell-Lymphom evaluiert sowie in einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit rezidivierendem und refraktärem DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom. Zudem plant das Unternehmen, in den kommenden Monaten eine Phase-II-Pivotstudie in Bezug auf ADCT-301 bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom zu starten. ADCT-301 mit seinem neuartigen Wirkstoffmechanismus, der auf regulatorische T-Zellen abzielt, wird zudem in einer Phase-Ib-Studie bei Patienten mit ausgewählten soliden Tumoren im fortgeschrittenem Stadium bewertet.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von proprietären Antikörper-Medikamentenkonjugaten.