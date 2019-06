Nach dem Feuer und der Explosion auf einer Wasserstoff-Tankstelle in der Nähe von Oslo (wir berichteten) herrscht bei Nel-Aktionären Unsicherheit. Die Nel-Aktie (WKN: A0B733) taucht an der Leitbörse in Oslo am Mittwoch um weitere -12,67% auf bis zu 5,03 NOK ab.

Nun werden die Folgen des Vorfalls an der H2-Tankstation deutlich: Wie Spiegel berichtet, reagieren Toyota und Hyundai mit einem sofortigen Auslieferungsstopp von Brennstoffzellenautos in Norwegen. Nel selbst schloss H2-Stationen in dem skandinavischen Land. Die gute Nachricht: Schwere Personenschäden habe es bei der Explosion nach Aussagen von Nel-CEO Jon André Lokke nicht gegeben.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. Folgen der Explosion werden visibel

Nel kontrolliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...