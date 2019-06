Apple hat Interesse an Intels Smartphone-Modem-Einheit. Dies beflügelt am Mittwoch die Aktien von Zulieferern wie Dialog Semiconductor. Der TecDAX-Wert zählt an einem schwachen Handelstag zu den positiven Ausnahmen. Aus technischer Sicht gibt Dialog ein gutes Bild ab und eignet sich deshalb gut als Basiswert für ein Faktor-Zertifikat.

