Für Naspers war der Mai wahrlich kein Wonnemonat. In der Spitze gab das Papier (209,45 Euro; 906614; ZAE000015889) rd. 20% ab. Doch kaum hatte der Kurs seinen 200-Tage-Durchschnitt unterschritten, und mit ihm das Niveau, zu dem wir Naspers im Januar in unser Musterdepot buchten, drehte er wieder nach oben und legte in den vergangenen zwei Wochen ca. 13% zu. Unterfüttert wurde der Turnaround am Dienstag (11.6.) durch eine Zukauf-Meldung. PayU, die niederländische Bezahldienst-Tochter des Medienkonzerns, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...