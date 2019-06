von Emmeran Eder, Euro am SonntagMit einer Überraschung endete die Parlamentswahl in Australien. Nicht die in den Umfragen stets vorn liegende Labor-Opposition gewann, sondern das bisher regierende Bündnis aus Liberalen und der Nationalen Partei. Scott Morrison steuert damit auf eine neue Amtszeit als Premierminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...