Drei Vorträge und eine Posterpräsentation

Pyrrolobenzodiazepin-basierte Antikörper-Medikamentenkonjugate zeigen Potenzial für die Behandlung von rezidivierten oder refraktären Lymphomen als Einzelwirkstoffe und in Kombinationstherapien.

LAUSANNE, Schweiz, June 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Onkologie-Unternehmen ADC Therapeutics, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Medikamentenkonjugaten (ADCs) spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Daten über ADCT-402 (loncastuximab-Tesirin) und ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) für vier Präsentationen auf der 15. Internationalen Konferenz zu malignen Lymphomen (15-ICML), die vom 18. bis 22. Juni 2019 in Lugano, Schweiz, stattfindet, ausgewählt wurden.

Dr. Jay Feingold, MD, PhD, Leitender Arzt und Senior-Vizepräsident Klinischer Entwicklung bei ADC Therapeutics, gab bekannt: "Wir freuen uns, überzeugende Daten aus unserer 183 Patienten umfassenden klinischen Phase-I-Studie mit ADCT-402 bei rezidiviertem oder refraktärem B-Zell-Lymphom (darunter 139 Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom) mit 15-ICML zu präsentieren, sowie unsere 128 Patienten umfassende klinische Phase-I-Studie mit ADCT-301 bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphom (einschließlich 77 Patienten mit Hodgkin-Lymphom). Basierend auf diesen Daten befindet sich ADCT-402 nun in einer laufenden zulassungsrelevanten Phase-II-Studie, und wir planen, im Laufe dieses Sommers eine zulassungsrelevante Phase-II-Studie mit ADCT-301 zu beginnen. Darüber hinaus zeigen neue präklinische Studien das Potenzial dieser neuartigen ADCs zur Behandlung von Lymphomen sowohl als Einzelwirkstoffe als auch in Kombination mit anderen zielgerichteten Medikamenten. Die Daten untermauern unsere Position als führendes Unternehmen in der Entwicklung von PBD-basierten ADCs der nächsten Generation und die Stärke unserer Hämatologiefranchise, zu der nun auch ADCT-602 in einer klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie gehört."

Vorträge

Titel: Analyse der Wirksamkeit und Sicherheit von Loncastuximab-Tesirin (ADCT-402) nach demographischen und klinischen Merkmalen bei rezidiviertem/refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom

Abstraktnummer: 054

Sitzung: Sitzung 4 - Behandlung mit neuartigen Antikörpern

Zeit/Datum: Donnerstag, 20. Juni, 16:25 CEST

Ort: Zimmer A, Cinema Corso Auditorium und Aula Magna

Vortragsredner: John Radford MD, FRCP, Abteilung für Medizinische Onkologie, Universität Manchester und The Christie NHS Foundation Trust, Manchester, GB

Titel: Analyse klinischer Determinanten für die Sicherheit und Wirksamkeit von Camidanlumab Tesirin (ADCT-301, Cami) bei rezidiviertem/refraktärem (R/R) klassischem Hodgkin-Lymphom (cHL)

Abstraktnummer: 055

Sitzung: Sitzung 4 - Behandlung mit neuartigen Antikörpern

Datum/Zeit: Donnerstag, 20. Juni, 16:40 CEST

Ort: Zimmer A, Cinema Corso Auditorium und Aula Magna

Vortragsredner: Graham Collins, MB, BS, DPhil, Abteilung für klinische Hämatologie, Universitätskliniken Oxford, NHS Foundation Trust, Oxford, GB

Titel: Das Antikörper-Drogen-Konjugat (ADC) Loncastuximab Tesirin (ADCT-402), das auf CD19 abzielt, zeigt eine starke in vitro Anti-Lymphom-Aktivität sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination.

Abstraktnummer: 084

Sitzung: Fokus auf nichtklinische neue Medikamente

Datum/Zeit: Donnerstag, 20. Juni, 17:55 CEST

Ort: Hörsaal (USI Universitá)

Vortragsredner: Chiara Tarantelli, PhD, Università della Svizzera italiana, Institute of Oncology Research

Posterpräsentation

Titel: Das Anti-CD25 Antikörper-Medikamentenkonjugat Camidanlumab Tesirin (ADCT-301) präsentiert eine

starke präklinische Aktivität sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination in Lymphomzelllinien

Posternummer: 270

Sitzung: Postersiztung

Datum/Zeit: Mittwoch, 19. Juni, 12:00-17:00 CEST; Donnerstag, 20. Juni, 9:00-17:00 CEST; Freitag, 21. Juni, 9:00-18:30 CEST

Ort: Marquee

Vortragsredner: Filippo Spriano, PhD, Institute of Oncology Research

Zusammenfassungen finden Sie auf der 15-ICML-Website: www.lymphcon.ch .

Über ADCT-402

ADCT-402) untersucht, eine Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder Mantelzelllymphom) und eine Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom). Die U.S. Food and Drug Administration hat ADCT-402 den Orphan Drug Status für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL und MCL erteilt.

Über ADCT-301

ADCT-301), sowie einer klinischen Phase-Ib-Studie mit soliden Tumoren) ausgewertet.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von proprietären Antikörper-Medikamentenkonjugaten.

