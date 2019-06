Eine Fondsboutique mit neuem Markennamen, eine Gesellschaft mit drei neuen Fonds, ein anderes Unternehmen ohne KVG-Befugnis - diese und weitere News im Kurzportrait.Neuer Markenname und OnlineauftrittDie Fonds der Gesellschaft laufen schon lange als Squad-Fonds. Nun hat sich die Augsburger Gesellschaft Discover Capital entschieden, auch den Online-Auftritt und den Markennamen auf Squad-Fonds umzufirmieren. Laut dem Unternehmen soll der bereits am Markt etablierte Name Squad mehr in den Vordergrund rücken. Neben dem Produktmanagement und anderen administrativen Tätigkeiten übernimmt das Unternehmen vor allem den Vertrieb und die Kundenbetreuung. Squad Fonds ist als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der PEH Wertpapier tätig. Der jüngste Fonds der Squad-Familie ist der auf Nebenwerte spezialisierte SQUAD Point Five R (ISIN: DE000A2H9BE6).

