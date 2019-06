Zürich (ots) - Der Stromkonzern Axpo hat Anfang Monat eine Website

namens Klimawahl.ch aufgeschaltet. Damit will sich die

Energieproduzentin im Besitz der Nordostschweizer Kantone aktiv in

die Klimadiskussion im Schweizer Wahljahr einbringen. «Wir sehen die

Diskussion als grosse Chance und wollen uns aktiv mit Fakten und

Inputs einbringen», sagt Sprecherin Catherine Mettler. Unter anderem

spricht sich die Axpo auf der Webplattform aus Klimasicht für

Atomkraftwerke als «zentrale Brückentechnologie» aus.



Nun zeigen Recherchen der «Handelszeitung», dass die heutige

Axpo-Site Klimawahl.ch bis vor wenigen Jahren Greenpeace gehörte. Die

NGO erteilte damals der «Atomkraft zum Klimaschutz» eine Absage. Die

«veraltete und dreckige Technologie» sei ineffizient, verhindere

Lösungen, «nämlich den effizienten Umgang mit Energie», und schaffe

andere Probleme wie «radioaktiven Abfall».



Im Jahr 2014 gab Greenpeace die Adresse Klimawahl.ch aus der Hand.

«Den Entscheid, wieso wir die Domain auslaufen liessen, können wir

heute nicht mehr eruieren», sagt Yves Zenger. Der Greenpeace-Sprecher

betont, man habe damals schlicht nicht antizipieren können, dass die

Politik die Klimaproblematik endlich anerkenne.



Originaltext: Handelszeitung

