Zürich (ots) - Facebook plant, Genf zum Sitz eines Vereins mit

Namen «Libra Association» zu machen. Der Verein wird Dreh- und

Angelpunkt von Facebooks geplanter Weltwährung «Libra». Das berichten

mit der Angelegenheit vertraute Personen aus dem Genfer Umfeld

gegenüber der «Handelszeitung». Die Gründe für die Wahl des Standorts

sind strategischer Art: Die Schweiz gilt als neutral, beherbergt

internationale Organisationen und steht für Rechtssicherheit.



Im Verein werden Firmen, aber auch Universitäten und

Nichtregierungsorganisationen Einsitz haben. Diese Institutionen

werden das neue Bezahlsystem betreiben und die Transaktionen

kontrollieren. Facebook selber wird nur «eines unter vielen»

Mitgliedern sein. Damit ist die Macht von Facebook beschränkt. Zudem

soll der Verein mit Zweidrittelsmehrheit über Änderungen am neuen

Bezahlsystem und der Währung beschliessen können.



Die künftigen Aufgaben der Libra Association sind den Angaben

zufolge weitreichend. So sollen die Mitglieder des Vereins zuständig

sein für Entscheidungen zur verwendeten Technologie, aber auch die

Aufsicht über die Reserven haben, die der neuen Kryptowährung zwecks

Stabilität unterlegt sind. Zudem fördert der Verein die Entwicklung

eines neuen, offenen Identitätsstandards und er sucht generell

Partner, um das Ökosystem rund um das neue Bezahlsystem in den

kommenden Jahren zu stärken. Facebook wollte sich zum Thema nicht

äussern.



