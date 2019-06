Zürich (ots) - Seit dem letzten Update der App können Kunden der

Postfinance mit ihrer Handy-App nicht mehr in Läden und Restaurants

bezahlen. Die Bezahlfunktion wurde deaktiviert, wie die Post-Tochter

ausgewählten Kunden in einem Brief mitteilt. Gegenüber der

«Handelszeitung» begründet dies ein Sprecher mit technischen Gründen

und bezeichnet den Unterbruch als «unschön».



Die Postfinance wechsle Ende Jahr auf einen neuen

Software-Lieferanten für die Bezahlfunktion. Die aktuell eingesetzten

Zertifikate für die Bezahlfunktion habe man daher nicht mehr

verlängern lassen. Weil diese im Juni auslaufen, komme es zum

Unterbruch. Laut Postfinance haben 41'000 Kunden ihre Debitkarte in

der App zum Bezahlen hinterlegt. Allerdings gehöre nur ein Zehntel zu

den «aktiven Nutzern», so der Sprecher. In der Zwischenzeit könnten

diese ja mit der App Twint bezahlen, schlägt der Sprecher vor.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90