Zürich (ots) - Die SBB arbeiten an einer Marketingkampagne, die

sich an Wiedereinsteigerinnen richtet. Kern des Projekts «Boomerang»

ist es, Stellen für Wiedereinsteigerinnen zu reservieren. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.



Die SBB bestätigen, dass intern eine Kampagne mit dem Ziel der

Gewinnung von Wiedereinsteigerinnen ausgearbeitet werde. «Das Projekt

steht aber noch in der Anfangsphase», sagt SBB-Sprecherin Ottavia

Masserini, «umgesetzt wird die Kampagne voraussichtlich 2020.» Zur

konkreten Ausgestaltung der Arbeitsmarktoffensive «Boomerang»,

insbesondere bezüglich Reservationsmodus, könne man sich seitens SBB

darum aktuell noch nicht äussern.



Für Arbeitsmarktexpertinnen kommt eine Rückgewinnungsoffensive mit

reservierten Stellen einer Schweizer Premiere gleich: «Das habe ich

so von einer Schweizer Firma noch nie gehört», sagt Katja Unkel,

Chefin der Schwyzer HR-Beratungsfirma Managing-People. Potenzial habe

die Idee auf jeden Fall, sagt die Managementtrainerin und Autorin:

«Bei Wiedereinsteigerinnen liegt eine riesige Arbeitsressource brach.

Besonders bei gut ausgebildeten Frauen über vierzig, deren Kinder nun

gross sind.»



