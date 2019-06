Zürich (ots) - Die «Handelszeitung» hat die besten Säule-3a-Fonds

gekürt: Bei den festverzinslichen Fonds ohne Aktienanteil haben der

CSA Mixta-BVG Basic und GAM Institutional - CHF Domestic Bond - A1 am

besten abgeschnitten, bei den defensiven Fonds (10 bis 35 Prozent

Aktienanteil) erneut der IST Mixta Optima 25 I und neu auch der IST

Optima 15 I sowie der IST Optima 35 I. Bei den ausgewogenen Produkten

mit einem Aktienanteil von 40 bis 50 Prozent liegt wie bei der

Auswertung vor einem halben Jahr der Swisscanto BVG 3 Index 45 AT

vorn und mit dem Swisscanto Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHF praktisch

gleich auf. Neu dazugekommen als Sieger in dieser Anlageklasse ist

der AWi BVG vivace.



Bei der Untersuchung wurden rund hundert Fonds bewertet und ihre

relative Performance sowie die Risiken über ein, drei und fünf Jahre

sowie die Kosten in einem Gesamt-Score erfasst. Seit 2013 kürt die

«Handelszeitung» zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft Freiburg

halbjährlich die besten Säule-3a-Fonds.



Im Vergleich zu den Ergebnissen vor gut sechs Monaten gibt es in

der aktuellen Auswertung einige Verschiebungen: Neun Fonds haben sich

um eine Stufe verbessert, sechs Fonds haben sich um einen Rang

verschlechtert. Bei den Fondshäusern bleibt der Anbieter IST

Investmentstiftung auf Platz eins. Erstmals haben neben IST auch

Baloise und GAM den Sprung auf das Podest geschafft. Versicherer

Baloise erreichte Platz zwei. GAM rückte auf Platz drei vor.

Swisscanto und Axa Winterthur wurden dadurch auf die Plätze vier und

fünf verdrängt. Der Hochschule für Wirtschaft Freiburg ist es ein

Anliegen, als Unabhängige mehr Transparenz in den Bereich 3a-Fonds zu

bringen.



