Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte leicht nach unten. Während der Handel in ruhigen Bahnen verlief sprachen Marktteilnehmer von einer Konsolidierung nach dem Plus der vergangenen Tage. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 12.116 Punkten.

Die Nachrichtenlage war dünn, so zog das Gebot der Beteiligungsgesellschaft KKR für Axel Springer das ganze Interesse auf sich. Die Gespräche waren bereits bekannt, doch die hohe Prämie läßt vermuten, dass KKR den Deal schnell in trockenen Tüchern haben möchte. Die Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent sollte eine zu nehmende Hürde sein und die Prognose-Senkung möglicherweise einige Aktionäre in dem Beschluss bestärken, das Gebot anzunehmen. Die Springer-Aktie schloss 11,5 Prozent höher bei 62,45 Euro und damit knapp unterhalb des Gebotes von 63 Euro.

Bund-Emissionsrendite auf Rekordtief

Bei einer Aufstockungsauktion zehnjähriger Bundesanleihen ist die Durchschnittsrendite mit minus 0,24 Prozent auf ein historisches Tief gesunken. Im Sekundärmarkt wurde dieses Niveau zwar zuvor schon gesehen - dort liegt das Rekordtief bei knapp minus 0,26 Prozent -, im Primärgeschäft war es allerdings ein neuer Rekord. Hintergrund sind die global wieder auf Lockerungskurs gegangenen Notenbanken, die damit auf das sich abschwächende Wirtschaftswachstum und die mutmaßlichen dämpfenden Wirkungen der diversen Handelskonflikte reagieren. Daraufhin war im Anleihehandel das Renditeniveau in den vergangenen Wochen deutlich gesunken.

Das Allzeithoch bei Adidas am Vortag nutzte ein Aktionär, um Gewinne zu realisieren. Goldman Sachs soll 1,37 Millionen Adidas-Aktien bei Investoren untergebracht haben - zu einem Stückpreis von 257,75 Euro, wie es am Markt hieß. Damit hätte das Paket einen Gegenwert von rund 350 Millionen Euro. Der Kurs von Adidas gab um 2,0 Prozent nach auf 256,80 Euro.

Bei Aurubis tagte der Aufsichtsrat, das Ergebnis ist die das Ende eines Investitionsprojektes FCM sowie die sofortige Freistellung des Vorstandschefs. Die Aktie schloss 0,9 Prozent im Minus. Daneben bewegten Umstufungen die Kurse. Heideldruck verloren 3,9 Prozent, nachdem Alphavalue die Aktie auf "Reduzieren" abgestuft hat. Das Brokerhaus hat auch Puma zum Verkauf gestellt, der Kurs gab um 1,7 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,0 (Vortag: 95,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,83 (Vortag: 3,77) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner, 20 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.115,68 -0,33% +14,74% DAX-Future 12.101,00 -0,54% +14,27% XDAX 12.103,52 -0,43% +14,39% MDAX 25.438,21 +0,01% +17,83% TecDAX 2.823,43 +0,05% +15,23% SDAX 11.084,51 -0,09% +16,57% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,43 5 ===

