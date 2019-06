DAX: Hoffnungen auf eine Erholung wieder zunichtegemacht?

Am heutigen Mittwoch geriet die DAX-Erholungsrallye ins Stocken. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer musste den Rückwärtsgang einlegen, allerdings hielten sich die Kursverluste in Grenzen.

Das war heute los. Nachdem in dieser Woche zeitweise Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China für etwas Erleichterung am Markt gesorgt hatten, erhöhte US-Präsident Donald Trump im Vorfeld des G20-Gipfels am 28. und 29. Juni im japanischen Osaka den Druck auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping.

Das waren die Tops & Flops. Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds waren im DAX vor allem so genannte Defensivwerte ganz vorne zu finden. Besonders gut lief der Handelstag für die beiden Konsumgütertitel Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Das Kursplus der Henkel-Aktie lag in der Spitze bei knapp 3 Prozent, während die Beiersdorf-Anteilscheine um bis zu knapp 2 Prozent in die Höhe kletterten.

