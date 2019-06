Bellevue Group erweitert Anlagekompetenzen - Übernahme der Private-Equity-Boutique adbodmer AG EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Bellevue Group erweitert Anlagekompetenzen - Übernahme der Private-Equity-Boutique adbodmer AG 12.06.2019 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 12. Juni 2019 Bellevue Group erweitert Anlagekompetenzen - Übernahme der Private-Equity-Boutique adbodmer AG * Akquisition von adbodmer AG, eine auf Direktbeteiligungen und Transaktionen im Bereich Private-Equity-Anlagen spezialisierte Boutique * Gezielte Ertragsdiversifikation durch Erschliessung eines zusätzlichen Geschäftsfeldes mit Wachstumspotenzial * Weitere Stärkung der Bellevue Group als Haus für innovative Anlageideen * Kompetenzerweiterung der Geschäftsleitung der Bellevue Group durch Jan Kollros, Partner adbodmer, als neues Mitglied Die Bellevue Group plant durch die Übernahme der international tätigen Private-Equity- und M&A-Boutique adbodmer AG, die Kompetenzen im Bereich von Private-Equity-Anlagen zu erweitern. Die Transaktion soll im Juli 2019 abgeschlossen werden. Die Boutique wird als eigenständige Tochtergesellschaft der Bellevue Group ihre bisherige Strategie mit Fokus auf das Beteiligungsmanagement für vermögende Privatinvestoren sowie die Unterstützung bei Unternehmenstransaktionen unverändert umsetzen und vorantreiben. Die Bellevue Group diversifiziert mit dem Zusammenschluss in eine gefragte und sehr spezialisierte Marktnische und stützt die Ertragslage breiter ab. André Rüegg, CEO Bellevue Group, zur jüngsten Akquisition: «Zusammen mit den anerkannten Experten von adbodmer können wir die stetig steigende Nachfrage von vermögenden Privatpersonen nach unternehmerischen und exklusiven Direktbeteiligungen optimal bedienen. Die Bellevue Group kann sich dank der Expertisenerweiterung verstärkt als Haus für innovative Anlageideen positionieren und erschliesst gleichzeitig neue Ertragsquellen. Wir freuen uns, mit dem Team von adbodmer zusätzliche unternehmerische Anlageoptionen zu ermöglichen.» Jan Kollros, geschäftsführender Partner von adbodmer, kommentiert: «Dank der internationalen Ausrichtung der Bellevue Group können wir einem grösseren Investorenkreis mit ausgesuchten Private-Equity-Beteiligungen interessante Anlagemöglichkeiten erschliessen. Die Kombination der komplementären Anlagekompetenzen eröffnet weitere vielversprechende Wachstumschancen.» Gründerin und Managing Partnerin von adbodmer, Dr. Adriana Ospel-Bodmer, fügt hinzu: «Ich freue mich sehr, mit Bellevue Group einen starken Partner für die weitere Entwicklung von adbodmer gefunden zu haben. Unsere beiden Unternehmen ergänzen sich unternehmerisch, kulturell und menschlich ideal.» Nach Abschluss der Transaktion soll Jan Kollros als CEO von adbodmer die Geschäftsleitung der Bellevue Group verstärken. Unter seiner Leitung und mit dem bisherigen adbodmer-Team soll der neu geschaffene Bereich für Privatmarktanlagen eine akzentuierte Wachstumsstrategie vorantreiben. Dr. Adriana Ospel-Bodmer bleibt nach dem Zusammenschluss im Verwaltungsrat von adbodmer und wird sich zudem als Leiterin für strategische Projekte mit ihrer umfassenden Erfahrung für die weitere Entwicklung der Bellevue Group einsetzen. Wichtige Termine: 26. Juli 2019: Publikation Halbjahresbericht 2019 Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO a.i. Telefon + 41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weitere Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie institutionelle Kunden runden das Angebot ab. adbodmer adbodmer mit Sitz in Wollerau wurde 2001 gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung, Vermittlung und Betreuung von Direktbeteiligungen mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen der DACH-Region. adbodmer agiert als Brückenbauer zwischen Unternehmen mit Wachstumsperspektiven und einer exklusiven Investorengruppe aus UNHWI, Familien, Family Offices und Vermögensverwaltern. 