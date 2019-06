Mit dem Ausbau der Siliconelastomer-Produktion in Zhangjiagang zeige sich erneut, dass der Chemiekonzern kontinuierlich in seine Produktion in China investiert, so Paul Lindblad, Leiter von Wacker Greater China. "Mit unserer neuen Fertigungslinie steigern wir unsere Produktionskapazität für Siliconkautschuke erheblich. Damit können wir unseren Service gerade für solche Kunden und Geschäftspartner verbessern, die bereit sind, die Chancen in einem sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...