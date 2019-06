Bewegung bei Leoni (WKN: 540888): Nicht etwa aber im Aktienkurs, sondern bei den Shortsellern. Diese waren in den letzten Wochen der wichtigste Akteur und übten großen Druck auf die Leoni-Aktie aus (wir berichteten). Nun kommen beruhigende Nachrichten: Citadel Advisors II LLC schraubte per gestriger Meldung seinen Nettobestand an leerverkauften Positionen auf 1,08%. In der Spitze lag dieser am 22. Mai bei 1,82%. ...

