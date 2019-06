BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Kronprinz von Abu Dhabi haben in einer gemeinsamen Erklärung "Fortschritte hin zu einer umfassenderen strategischen Partnerschaft" Deutschlands mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angekündigt. Merkel und Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan hätten "ausführliche Gespräche über die gegenwärtige Sicherheitslage am Golf, über Fragen regionaler Sicherheit sowie über die Förderung der politischen, wirtschaftlichen, humanitären und kulturellen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern" geführt.

Beide Seiten arbeiteten auf eine noch umfassendere strategische Partnerschaft hin. Ins Auge gefasst werden sollten weitere Interessensgebiete, darunter in den Bereichen politische Zusammenarbeit, wirtschaftliche Angelegenheiten, Energie sowie Umwelt und Klimawandel. Die Beziehungen zwischen beiden sollten damit auf eine "neue Ebene" gehoben werden, hieß es in der Erklärung von Deutschland und den VAE.

Beide Länder seien einig, ihre Anstrengungen zur Terrorismusbekämpfung zu bündeln. Auch müssten sie "eine stabilisierende Rolle in ihren jeweiligen Regionen" spielen. "Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Multilateralismus, dem Völkerrecht und der regelbasierten Ordnung sowie internationalen Institutionen bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und zur Verwirklichung eines friedlichen Miteinanders zu." Eingerichtet werden sollten Foren für einen Meinungsaustausch über so zentrale politische Probleme wie Jemen, Iran, Libyen und die Sahel-Region.

"Im Hinblick auf Jemen machen sich die VAE und Deutschland mit Nachdruck für eine politische Lösung stark", hieß es. Im Hinblick auf Iran brachten den Angaben zufolge sowohl die VAE als auch Deutschland ihre Besorgnis über die wachsenden Spannungen in der Region zum Ausdruck und riefen Iran auf, eine konstruktive Rolle zu spielen und sich aller Schritte zu enthalten, die zu einer Eskalation führen könnten. In Bezug auf Libyen betonten beide Länder die Auffassung, "dass es keine militärische Lösung des Konflikts geben kann". Dasselbe gelte für Syrien.

Zur Wirtschaft betonten beide Seiten ihren "Willen zur erneuten Stärkung der Zusammenarbeit im Luftfahrtsektor, der mehr als 600.000 Touristen zwischen beiden Ländern ermöglicht, und zum Erwerb von hunderten Luftfahrzeugen von Herstellern mit Sitz in Deutschland wie zum Beispiel Airbus". Zudem zeigten sich Deutschland und die VAE bestrebt, ihre Zusammenarbeit im Energiesektor auszuweiten, und zwar auch im Öl- und Gassektor über die gesamte Wertschöpfungskette, einschließlich Upstream-, Midstream- und Downstream-Bereich.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2019 12:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.