München, 12. Juni 2019 Telefónica Deutschland erwirbt 90 MHz Frequenzen in der 5G Auktion Im Rahmen der gerade beendeten 5G-Frequenzauktion in Deutschland hat Telefónica Deutschland in Summe 90 MHz Spektrum ersteigert und für diese neuen Lizenzen insgesamt 1,425 Mrd. Euro investiert. Das erworbene Spektrum teilt sich wie folgt auf - 2 gepaarte Blöcke im 2,1-GHz-Bereich - 7 ungepaarte Blöcke bei 3,6 GHz Bezieht man das bestehende Spektrum des Unternehmens mit ein, so verfügt Telefónica Deutschland über ~310 MHz (bis 2025) Mobilfunkspektrum und damit über eine sehr wettbewerbsfähige Frequenzausstattung. Die Bundesnetzagentur wird die formale Zuteilung des Spektrums in 2,1 GHz mit 1 Block mit Wirkung zum 1. Januar 2021 bzw. mit einem weiteren Block zum 1. Januar 2026 vornehmen. Das 3,6 GHz Spektrum steht schrittwiese in den nächsten Jahren und vollständig ab 2022 zur Verfügung. Alle ersteigerten Frequenzlizenzen haben eine Laufzeit bis 2040. Das neu erworbene Spektrum wird aufgrund seiner physikalischen Ausbreitungseigenschaften in einem ersten Schritt insbesondere Ballungsräume und Industriestandorte mittels 5G mit hohen Datenraten und geringen Latenzzeiten versorgen. Die 5G-Technologie ermöglicht zudem ein erheblich effektiveres Kapazitätsmanagement, so dass sich über eine zunehmende Verbreitung des Standards die Netzperformance und Kapazität insgesamt erhöhen werden. Private Verbraucher werden mit zunehmender Verfügbarkeit entsprechender Endgeräte im Markt von 5G profitieren. Bis dahin erhalten die deutschen Mobilfunkkunden bereits durch den laufenden intensiven 4G-Ausbau eine deutlich verbesserte mobile Breitbandversorgung. Bereits in 2018 hatte Telefónica Deutschland die Netzkonsolidierung abgeschlossen und mehr als 6.700 neue LTE-Stationen ans Netz gebracht; die Bevölkerungsabdeckung mit LTE liegt aktuell bei rund 90%. In 2019 beabsichtigen wir den intensiven Rollout noch einmal erheblich zu steigern und zwar mit weiteren rund 10.000 neuen LTE-Stationen bis Ende des Jahres. Darüber hinaus setzen wir über verschiedene Kooperationen auch die Anbindung unserer Mobilfunkstandorte mit Glasfaserleitungen weiter fort. Wir bestätigen unser Ziel von ca. 70% Glasfaser im Backhaul bis 2022. Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin von unseren zwischen 2015 und 2018 erfolgreich durchgeführten Integrationsmaßnahmen profitieren werden. Nachdem wir unsere Exekutionsstärke unter Beweis gestellt haben, freuen wir uns darauf, auf diesen Erfolgen und auf unserer etablierten Marktposition aufzubauen. Wir starten nun das nächste Kapitel unserer Transformationsreise mit unserem Programm Digital4Growth von 2019 bis 2022. Wir werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, Deutschlands Mobile Customer und Digital Champion zu werden. Schließlich bestätigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2019, unsere mittelfristige Prognose mit einem Investitionsvolumen von rund 1 Mrd. EUR und unsere Dividendenpolitik einer hohen Ausschüttungsquote im Verhältnis zum FCF.