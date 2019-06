US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen wegen der Nord Stream 2-Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland angedroht. "Wir schützen Deutschland vor Russland, und Russland bekommt Milliarden und Abermilliarden Dollar Geld von Deutschland", sagte Trump bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus am Mittwoch. Er denke daher über Sanktionen nach, um das Projekt noch zu stoppen.

Trump warnte, Deutschland begebe sich mit der Pipeline in Abhängigkeit und könne im schlimmsten Fall zur "Geisel Russlands" werden. Er betonte aber, am Ende liege die Entscheidung über das Projekt bei Deutschland. Nord Stream 2 soll unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Trump und Duda lehnen die Pipeline ab, an der die Bundesregierung festhält.

Trump sagte jedoch nicht gegen wen er Sanktionen verhängen will, um die Pipeline zu stoppen. Er werde sich Ende des Monats mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Die Zusammenkunft soll auf dem Gipfeltreffen der führenden 20 Industrie- und Schwellenländer (G20) in Japan stattfinden.

Die US-Senatoren Ted Cruz und Jeanne Shaheen hatten im Mai einen parteiübergreifenden Gesetzesentwurf in den Senat eingebracht, der Sanktionen gegen die Betreiber jener Schiffe vorsieht, mit denen die Gas-Pipeline im Meer verlegt wird.

Die USA versuchen, ihr im Überfluss vorhandenes Gas in Europa zu verkaufen. Mit Polen haben die USA einen über fünf Jahre laufenden Liefervertrag unterzeichnet. Polen hat ein eigenes Terminal gebaut, wo Schiffe mit US-Gas an Bord anlegen können./jsl/jha/fba

ISIN US3682872078 DE000BASF111

AXC0265 2019-06-12/19:49