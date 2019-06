Berlin (ots) - Eine komplizierte Gebäudetechnik in einem Berliner Großprojekt funktioniert nicht. Da schrillen sofort alle Alarmglocken. Sofort denkt man an das schier endlose Ringen am Flughafen BER. Diesmal sind es die Klimaanlagen im Humboldt Forum, die noch nicht ordentlich arbeiten. Die Stiftung muss deshalb die Eröffnung des neu aufgebauten Berliner Schlosses verschieben.



Hoffentlich ist es wirklich unangemessen, von dem größten Kulturneubau Deutschlands in Berlins Mitte von einem zweiten BER zu sprechen. Aber ehe die Probleme nicht behoben sind, ist Skepsis angebracht.



Die Klimaanlage ist essenziell für ein Ausstellungshaus, mindestens ebenso wie ein leistungsfähiger Brandschutz für einen Flughafen. Ohne eine streng kontrollierte Luftfeuchtigkeit und stabile Temperaturen wird kein Kurator wertvolle Exponate im Schloss ausstellen. Dass mögliche Partner erst bewiesen haben wollten, wie gut das Berliner Raumklima tatsächlich ist, hätte jedem klar sein können.



