Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera, Inc. haben heute verkündet, dass LumiTheras Valeda-Lichtapplikationssystem bei den 21. Annual Medical Design Excellence Awards mit einem Preis in Silber ausgezeichnet wurde. Die Sieger für 2019 wurden im Rahmen der MDEA-Feier am Dienstag, 11. Juni 2019 in Verbindung mit dem MD&M East Event in New York bekanntgegeben.



LumiThera, Inc., ist führend bei der Anwendung der Photobiomodulation zur Behandlung akuter und chronischer Störungen und Erkrankungen der Augen. Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist bei Erwachsenen über 65 die häufigste Ursache von Erblindung. Product Creation Studio und LumiThera haben gemeinsam das Konzept in ein Medizinprodukt überführt, mit dem Patienten, die an trockener AMD leiden, präzise, sicher und effektiv behandelt werden können. Das daraus hervorgegangene Valeda-Lichtapplikationssystem ist derzeit die einzige in der Europäischen Union zugelassene Behandlung mit Photobiomodulation für trockene altersbedingte Makuladegeneration.



MDEA ist der renommierteste Designpreis der Branche. Ausgezeichnet werden bedeutende Errungenschaften bei Design und Konstruktion von Medizinprodukten, die die Qualität und den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Mit dem Preis werden die Leistungen von Medizinprodukteherstellern, ihren Lieferanten und den vielen Menschen gewürdigt, die im Hintergrund arbeiten - Ingenieure, Wissenschaftler, Designer und Kliniker. Sie bringen bahnbrechende Produkte hervor, die Leben retten, die Patientenversorgung verbessern und die Medizintechnik transformieren - mit jeder Innovation aufs Neue.



"Mit diesem Preis wird die Leistung der Teams von LumiThera und Product Creation gewürdigt, die unermüdlich an einer lebensverändernden Therapie für Menschen gearbeitet haben, die an trockener AMD leiden", sagte Clark Tedford, PhD, CEO und President. "Wir sind glücklich darüber, das Valeda-Lichtapplikationssystem auf den Markt für Augenheilkunde zu bringen und Patienten mit trockener AMD eine Therapieoption für diese belastende Erkrankung anzubieten."



"Die Kollaboration zwischen Product Creation Studio und LumiThera verkörpert die Grundmission unserer Organisation: Innovatoren zur richtigen Zeit mit den richtigen Design- und Entwicklungsleistungen zu unterstützen, um Produkte mit hoher Schlagkraft hervorzubringen", sagte Scott Thielman, Chief Technology Officer bei Product Creation Studio. "Das Valeda-Lichtapplikationssystem ist ein bahnbrechendes Produkt, das für Patienten und ihre Familien einen bedeutenden Unterschied macht. Es war uns eine Freude, das Team von LumiThera mit umfassenden Technik- und Designleistungen von der Frühphase des Unternehmens bis zur Produktion zu unterstützen."



Die Jury der MDEA 2019 bestimmte 44 herausragende Finalisten in neun medizintechnischen Produktkategorien. Auswahlkriterien waren unter anderem Innovation bei Design und Technik, Innovation bei Funktion und Gebrauchstauglichkeit, Patientennutzen, Geschäftsnutzen und Gesamtnutzen für das Gesundheitswesen. Im Gegensatz zu anderen Designpreisen, wo lediglich das Styling bewertet wird, gehören der MDEA-Jury praktizierende Ärzte, Krankenpfleger und Techniker neben Industriedesignern, Ingenieuren, Herstellern und Experten für menschliche Faktoren an.



Informationen zu LumiThera



LumiThera, Inc. ist ein Medizinprodukteunternehmen im kommerziellen Stadium mit Schwerpunkt auf der Behandlung von Menschen, die an Störungen und Erkrankungen der Augen leiden, darunter trockene altersbedingte Makuladegeneration, bei Erwachsenen über 65 eine der häufigsten Ursachen von Erblindung. Das Unternehmen ist führend bei der Anwendung der Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung akuter und chronischer Störungen und Erkrankungen der Augen. Es hat mit Valeda ein Lichtapplikationssystem für die Arztpraxis in Entwicklung, mit dem Augenfachärzte medizinische Therapien durchführen können.



Dem Valeda-Lichtapplikationssystem wurde von einer EU-benannten Stelle die Genehmigung zur Verwendung der CE-Kennzeichnung erteilt wie zur kommerziellen Nutzung ausschließlich in der Europäischen Union verlangt. Valeda hat bislang noch keine Zulassung der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) für die USA.



Informationen zu Product Creation Studio



Product Creation Studio hilft Organisationen dabei, Barrieren bei der Entwicklung neuer Produkte zu durchbrechen. Unser fächerübergreifendes Team verfolgt einen designorientierten Ansatz und ist auf die Entwicklung von Konsumgütern sowie medizinischen und industriellen Produkten spezialisiert. Als Kraftmultiplikator liefert es alle Qualifikationen, damit eine Produktidee verwirklicht werden kann. Unser nach ISO 13485:2016 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem PCS+ gewährleistet, dass für jedes Projekt die gleichen hochwertigen Entwicklungsstandards Anwendung finden. Von der Frühfinanzierung bis zur marktnahen späten Entwicklungsphase - wir verhelfen unseren Kunden zu ungeahnten Möglichkeiten, indem wir die Marktreife beschleunigen und außergewöhnliche Benutzererlebnisse bieten, um den Markterfolg zu verbessern. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihre Produktidee zu verwirklichen.



